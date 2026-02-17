Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 16:16

Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве

Экс-премьер Украины Азаров: Киев и Запад должны признать новые регионы России

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Киев и Запад в ходе мирных переговоров в Женеве должны признать результаты референдумов, прошедших в новых российских регионах, заявил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский часто меняет свою позицию по этому поводу, но в его заявлениях уже нет смысла.

Украина и Запад должны признать то, что свершилось по факту: в Донбассе и Новороссии прошли референдумы, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Запад послал четкий сигнал Зеленскому перед переговорами с Россией — в стране началась новая волна арестов из-за коррупционного дела. По словам немецких аналитиков, положение главы государства становится еще более шатким. Особое внимание авторы материала уделили аресту экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.

После этого экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что замешанного в коррупционных скандалах Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. По его словам, вряд ли главу государства будут арестовывать.

