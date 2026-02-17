Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 16:32

Делегация одной из стран ЕС пыталась узнать итоги переговоров в Женеве

Британская делегация пыталась узнать итоги переговоров в Женеве

Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, Игорь Костюков, Александр Зорин (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, Игорь Костюков, Александр Зорин (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах мирных переговоров по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, британская сторона не принимает участия в урегулировании.

Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорами по Украине, — отметил источник.

До этого стало известно о начале трехсторонних переговоров России, США и Украины в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Площадкой для переговоров стал швейцарский отель InterContinental. Они продлятся до 18 февраля.

Ранее сообщалось, что представители ЕС пытались прощупывать почву, чтобы присоединиться к консультациям в Женеве, но их за столом переговоров не ожидается. Встреча продолжит трехсторонние консультации России, США и Украины.

Также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев и Запад в ходе мирных переговоров в Женеве должны признать результаты референдумов, прошедших в новых российских регионах. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский часто меняет свою позицию по этому поводу, но в его заявлениях уже нет смысла.

