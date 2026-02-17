Попытки Европы участвовать в женевских переговорах не увенчались успехом ТАСС: Европа прощупывала почву ради присоединения к переговорам в Женеве

Представители ЕС пытались прощупывать почву, чтобы присоединиться к консультациям в Женеве, но их за столом переговоров не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Переговоры продолжат трехсторонние консультации России, США и Украины.

Такие попытки прощупывания действительно были, но Европы за переговорным столом не будет, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих мирных переговорах России, Украины и США в Женеве будет обсуждаться более широкий круг вопросов, чем в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента РФ, среди них есть и территориальный.

До этого источник на Западе сообщил, что вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре станет одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса в Женеве. Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.