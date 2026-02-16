Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 12:40

В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве

Песков: на переговорах в Женеве будет обсуждаться территориальный вопрос

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Во время очередного раунда мирных переговоров России, Украины и США, который пройдет в Женеве 17–18 февраля, будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В их числе — вопрос территорий, передает РИА Новости.

На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы — главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального — которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем, — пояснил Песков.

До этого появилась информация, что одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Женеве станет вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник уверен, что Россия не согласится на энергетическое перемирие с Украиной, так как подобный шаг негативно отразится на положении ВС РФ в зоне спецоперации. По его словам, Киеву такая пауза нужна исключительно для сохранения работоспособности военно-промышленного комплекса, а не для защиты мирных жителей.

