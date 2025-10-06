Новый род войск появится в ВСУ

В ВСУ намерены создать новый род войск — киберсилы, сообщил генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале. Законопроект о формировании кибервойск будет рассмотрен Верховной радой в первом чтении 7 октября. Документ был разработан рабочей группой с участием специалистов генштаба.

В Вооруженных силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве, — говорится в сообщении.

В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку «Днепр». Она отвечала за большой участок фронта от Харьковской области до части Запорожской, которая подконтрольна Киеву. Теперь ее функции распределены между другими объединениями и новыми корпусами.

Тем временем появилась информация, что на Сумском направлении не менее 30 военнослужащих ВСУ из каждой роты самовольно покинули позиции из-за высоких потерь. В российских силовых структурах подчеркнули, что речь о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 47-й и 158-й отдельной механизированной бригадах. Кроме того, в районе Константиновки 225-й отдельный штурмовой полк предпринял неудачную контратаку.