Потрясенные потерями бойцы ВСУ массово бегут с одного направления ТАСС: бойцы ВСУ массово покидают позиции на Сумском направлении

На Сумском направлении не менее 30 военнослужащих ВСУ из каждой роты самовольно покинули позиции из-за высоких потерь, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС подчеркнул, что речь о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 47-й и 158-й отдельной механизированной бригадах.

Командование ВСУ не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые подразделения на сумском направлении из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах. В каждой роте числится как минимум 30 военнослужащих, самовольно оставивших место службы, — сказал собеседник.

Источник также уточнил, что в районе Константиновки 225-й отдельный штурмовой полк предпринял одну контратаку. Однако, потерпев неудачу и понеся потери, военнослужащие были вынуждены отступить на исходные позиции.

Ранее боец российской группировки войск «Центр» с позывным Байкал рассказал, что ВСУ применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении. По его словам, украинские военные начинают «сжигать все вокруг», если не видят, где прячутся солдаты ВС России, но при этом заметили их движение.