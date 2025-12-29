В Минобороны рассказали о судьбе осенних призывников Минобороны: осенние призывники не направлялись в зону СВО и новые регионы

Военнослужащие, призванные на службу в ходе осеннего призыва 2025 года, не направлялись в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Ведомство также опровергло выполнение задач новобранцами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись, — говорится в сообщении.

Также в министерстве рассказали, что более 550 тыс. россиян получили отсрочку от осеннего призыва онлайн. Там отметили, что это стало возможным благодаря запуску Единого реестра призывников.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил РФ в текущем году был перевыполнен, на контрактную службу поступило почти 410 тыс. человек. Министр добавил, что две трети заключивших контракт граждан — это молодые мужчины в возрасте до 40 лет.