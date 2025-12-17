Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:54

В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году

Белоусов: почти 410 тыс. человек поступили на контрактную службу в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

План комплектования Вооруженных сил России в текущем году был перевыполнен, на контрактную службу поступило почти 410 тыс. человек, сообщил на итоговой коллегии ведомства министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он также отметил, что около двух третей заключивших контракт граждан — молодые люди в возрасте до 40 лет.

Благодарю командование и личный состав объединенной группировки войск за профессиональные действия, мужество, стойкость и героизм при выполнении боевых задач. Ключевая составляющая наших успехов на поле боя — устойчивое комплектование вооруженных сил. План комплектования этого года перевыполнен. На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тыс. граждан, — сказал министр.

Более трети новобранцев имеют высшее или среднее специальное образование. Министр выразил благодарность командованиям войск военных округов, полномочным представителям президента РФ и главам регионов «за проведенную добросовестную работу по комплектованию войск».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в Вооруженные силы России в 2025 году прибыло более 400 тыс. военнослужащих по контракту. По его словам, ориентиры, которые были заданы президентом Владимиром Путиным на этот год, практически достигнуты.

контрактники
Андрей Белоусов
Минобороны РФ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство
Мишустин назвал число россиян, которые защитились от кибермошенников
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.