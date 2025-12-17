В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году

План комплектования Вооруженных сил России в текущем году был перевыполнен, на контрактную службу поступило почти 410 тыс. человек, сообщил на итоговой коллегии ведомства министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он также отметил, что около двух третей заключивших контракт граждан — молодые люди в возрасте до 40 лет.

Благодарю командование и личный состав объединенной группировки войск за профессиональные действия, мужество, стойкость и героизм при выполнении боевых задач. Ключевая составляющая наших успехов на поле боя — устойчивое комплектование вооруженных сил. План комплектования этого года перевыполнен. На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тыс. граждан, — сказал министр.

Более трети новобранцев имеют высшее или среднее специальное образование. Министр выразил благодарность командованиям войск военных округов, полномочным представителям президента РФ и главам регионов «за проведенную добросовестную работу по комплектованию войск».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в Вооруженные силы России в 2025 году прибыло более 400 тыс. военнослужащих по контракту. По его словам, ориентиры, которые были заданы президентом Владимиром Путиным на этот год, практически достигнуты.