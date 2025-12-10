Медведев раскрыл число прибывших в ВС России контрактников Медведев: в воинские части в 2025 году прибыло более 400 тыс. контрактников

В Вооруженные силы России в 2025 году прибыло более 400 тыс. военнослужащих по контракту, сообщил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте на платформе МАХ. По его словам, ориентиры, которые были заданы президентом Владимиром Путиным на этот год, практически достигнуты.

В воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих. В добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек, — сказал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ сообщил, что оборонно-промышленный комплекс России продолжает выпуск большого объема различных вооружений. Политик на встрече с кандидатами от «Единой России», которые являются участниками СВО, отметил, что все это необходимо для достижения целей спецоперации.

До этого Медведев говорил, что в случае изъятия российских замороженных активов со стороны Евросоюза Россия может осуществить ответное взыскание в виде «репараций в натуральной форме». По его словам, такие действия могут расцениваться как формальный повод для силового ответа. Он подчеркнул, что такой сценарий станет прямым следствием решения ЕС вмешаться в судьбу российских средств за границей, а Москва оставляет за собой право на жесткие ответные меры.