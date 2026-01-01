Медведев потребовал возмездия для бандеровцев с Украины Медведев потребовал жестокого наказания после удара по кафе в Хорлах

Украиной руководят «бандеровские ублюдки», которые должны понести наказание за свои действия, такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Киевскую верхушку необходимо ловить не только на Украине, но также в Европе, убежден политик, передает ТАСС.

Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней. Где бы они ни находились: на смердящей Украине, в Европе или на морских курортах, — сказал он.

Он добавил, что исполнителей и их командиров атаки должно настигнуть возмездие. Зампред Совбеза подчеркнул, что больше нельзя церемониться.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что удар по кафе в Хорлах мог быть попыткой компенсировать провал атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, число погибших при ударе превысило 24 человека.

На фоне атаки на Херсонскую область губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что для украинских властей нет ничего человеческого. Не находится слов, чтобы передать боль и несправедливость от произошедшего, отметил он.