Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 16:47

Естественная потребность спасла женщину с малышом от гибели в Хорлах

Сальдо: семья из Ленинградской области уцелела при атаке на Хорлы

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Женщина с малышом выжила при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, так как вышла покормить ребенка, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, семья приехала на черноморское побережье из Ленинградской области, а ее окна в номере выходили на другую сторону здания.

К счастью, из 100 человек, которые там находились, не все пострадали. Вот одна из женщин, которая приехала из Ленинградской области с малым ребенком, в это время вышла покормить ребенка и осталась жива. У нее окна выходили на другую сторону гостиницы, — сказал глава региона.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования родным и близким погибших мирных жителей после удара ВСУ по селу Хорлы. Глава Русской православной церкви охарактеризовал инцидент как варварский и бесчеловечный акт, лишенный какого-либо логического объяснения или морального оправдания, и отметил, что это действие грубо нарушило базовые духовные устои.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что в момент, когда украинский глава Владимир Зеленский в новогодней речи говорил о стремлении к миру, дроны ВСУ наносили удар по кафе на Херсонщине. Дипломат назвал это ярким примером расхождения между заявлениями и реальными поступками властей Украины.

атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
Владимир Сальдо
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники смогут получать рабочие профессии бесплатно
Москалькова обратилась к ООН после атаки ВСУ на Херсонскую область
Раскрыты последствия нового удара украинской армии по Белгородской области
Вино, водка и пиво резко подорожали в России после Нового года
Глава евродипломатии устроила истерику и обвинила Россию
МИД России указал на зашкаливающий цинизм Зеленского
В МИД РФ объяснили, что означает игнорирование теракта под Херсоном
В России емким словом охарактеризовали сущность Киева после атаки на Хорлы
Известный американский ученый признался в любви к Новому году в России
Пожар вспыхнул на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА
Появились новые данные о пострадавших в смертельном пожаре в Швейцарии
Российский мэр вышел из парилки, показал бицепсы и поздравил с Новым годом
На Западе рассказали об одном нюансе поведения Зеленского
Медведчук назвал истинную причину атаки Зеленского на резиденцию Путина
«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного»
Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева
Трое россиян впервые разделили выигрыш миллиарда рублей в лотерею
«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ
Стало известно о состоянии раненых после удара по Хорлам
Россиянам перечислили удачное время для поиска работы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.