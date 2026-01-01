Естественная потребность спасла женщину с малышом от гибели в Хорлах Сальдо: семья из Ленинградской области уцелела при атаке на Хорлы

Женщина с малышом выжила при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, так как вышла покормить ребенка, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, семья приехала на черноморское побережье из Ленинградской области, а ее окна в номере выходили на другую сторону здания.

К счастью, из 100 человек, которые там находились, не все пострадали. Вот одна из женщин, которая приехала из Ленинградской области с малым ребенком, в это время вышла покормить ребенка и осталась жива. У нее окна выходили на другую сторону гостиницы, — сказал глава региона.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования родным и близким погибших мирных жителей после удара ВСУ по селу Хорлы. Глава Русской православной церкви охарактеризовал инцидент как варварский и бесчеловечный акт, лишенный какого-либо логического объяснения или морального оправдания, и отметил, что это действие грубо нарушило базовые духовные устои.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что в момент, когда украинский глава Владимир Зеленский в новогодней речи говорил о стремлении к миру, дроны ВСУ наносили удар по кафе на Херсонщине. Дипломат назвал это ярким примером расхождения между заявлениями и реальными поступками властей Украины.