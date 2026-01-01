Российская ПВО ликвидировала более 50 дронов ВСУ за восемь часов Минобороны: за восемь часов над регионами РФ и Азовским морем сбиты 58 дронов

Российские средства ПВО за восемь часов перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были сбиты над регионами страны и акваторией Азовского моря.

1 января текущего года в период с 08:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что больше всего беспилотников было уничтожено над Белгородской областью — 24 дрона. Также перехваты зафиксированы над Крымом — 13 дронов, над Азовским морем — 10, над Татарстаном — пять и Краснодарским краем — три. Помимо этого, по одному беспилотнику было сбито над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

Ранее в Минобороны сообщили, что операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожили за неделю шесть украинских гексакоптеров «Баба-яга» в Запорожской области. Военное ведомство отметило высокий профессионализм расчетов, которые обнаружили и сбили ударные дроны в воздухе при выполнении других задач.