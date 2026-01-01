Новый год — 2026
01 января 2026 в 17:54

Известный американский ученый признался в любви к Новому году в России

Американский исследователь Брумфилд назвал Новый год в России приключением

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд назвал празднование Нового года в России своей любимой традицией и отметил, что этот праздник всегда связан с приключениями, сообщает РИА Новости. Профессор, получивший гражданство за просветительскую деятельность, рассказал об этом, вспоминая свой первый опыт знакомства с российскими праздниками.

Это Новый год. В начале 1970-х что я знал о праздниках. <...> Новый год не обходится без приключений, — признался Брумфилд.

Брумфилд является известным исследователем русской архитектуры, его работы по деревянному зодчеству хранятся в библиотеке конгресса США. В 1974–1980 годах он был доцентом Гарвардского университета и в этот период работал над своей первой книгой «Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры».

Позднее он начал сотрудничать с Национальной галереей искусств. В России Брумфилд был награжден орденом Дружбы и премией Дмитрия Лихачева, а также получил российское гражданство указом президента Владимира Путина.

Ранее временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус поздравил россиян с Новым годом от имени американского народа. Дипломат пожелал всем здоровья, мира и благополучия и отметил, что конфликты не должны определять будущее: новый год дает возможность двигаться вперед к миру.

