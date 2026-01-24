Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026

Юрист раскрыл, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова

Юрист Хаминский: за продажу масок с изображением Безрукова грозит штраф

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Индивидуальной предпринимательнице Кристине Соболевской, торговавшей текстильными масками с лицом актера Сергея Безрукова, мог грозить штраф, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, ее могли бы обязать выплатить до 700 тыс. рублей за нарушение правил обработки персональных данных.

Продавца могут привлечь и к административной за нарушение правил обработки персональных данных. Штраф за такое правонарушение может быть до 700 тыс. рублей, — указал эксперт.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Безрукова с требованием запретить продажу карнавальных масок с его изображением. Также предпринимательница должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы.

До этого Безруков подал иск к продававшей маски ИП, требуя взыскать с нее 500 тыс. рублей. Соболевская в свою очередь направила суду письменный отзыв на претензии артиста, где предложила альтернативу в виде выплаты процента с продаж вместо фиксированной компенсации.

Прежде фитнес-блогер Алена Ковальчук подала иск в суд к телеведущей Елене Малышевой. Она требовала аннулировать товарный знак «Сбрось лишнее», который на тот момент принадлежал ведущей.

