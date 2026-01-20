Безруков выиграл суд у производителя масок со своим лицом

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск актера Сергея Безрукова, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. Артист требовал запретить продажу карнавальных масок с его изображением.
Как сказано в сообщении, предприниматель Кристина Соболевская продавала такие маски на маркетплейсах Wildberries и Ozon. В описании товаров использовалось полное имя Безрукова без его согласия.
Суд обязал удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова С. В.: имя, фамилию, изображение. Также суд взыскал с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы, — заключила инстанция.
Ранее сообщалось, что Безруков подал иск к продававшей маски ИП, требуя взыскать с нее 500 тыс. рублей. Соболевская в свою очередь направила суду письменный отзыв на претензии артиста, где предложила альтернативу в виде выплаты процента с продаж вместо фиксированной компенсации.
