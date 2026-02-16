Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 05:55

Маска во сне: что скрывает подсознание от вас

Маска во сне: что скрывает подсознание от вас Маска во сне: что скрывает подсознание от вас Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сон о маске часто отражает скрытые эмоции и двойственность в жизни. Согласно популярным сонникам Миллера, Фрейда и Ванги, маска символизирует обман, притворство или необходимость защиты. Если маска яркая и праздничная, это предвещает веселое событие, маскарад или новые знакомства. Темная или страшная маска предупреждает о ложных друзьях и интригах вокруг вас.

Найти маску во сне — удачный знак. По Миллеру, это сулит неожиданную находку: деньги, подарок или полезную информацию. Сонник Ванги трактует как обретение уверенности, когда вы сможете «обрести лицо» в сложной ситуации. Однако если маска грязная, будьте осторожны с сомнительными предложениями.

Носить маску — неоднозначный образ. Фрейд видит в этом сексуальные тайны или страх разоблачения в интимных отношениях. Современные сонники предупреждают: вы притворяетесь, чтобы скрыть слабости, но скоро правда выйдет наружу. Снимете маску во сне — избавитесь от фальши и обретете свободу.

По Лоффу, для мужчин маска — это борьба с конкурентами: коллега или партнер маскирует злые намерения. Если сновидец надевает маску, стоит ждать повышения, но через хитрость. Ванга советует не доверять деловым предложениям.

Женщине маска сулит романтические тайны. Миллер трактует этот символ как ревность: возлюбленный скрывает чувства или флиртует на стороне. Носить маску — желание привлечь внимание, но с риском обмана. Фрейд добавляет: это подсознательный страх старения, призыв к самоуверенности.

Чтобы толкование сбылось, запишите детали сна: цвет, эмоции, действия. Маска учит бдительности и честности с собой.

Ранее мы выяснили, к чему снятся крысы.

маски
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, почему стоит заключать брачный договор
Назван простой способ улучшить кровоток в мышцах во время тренировок
В ГД напомнили, как будет выглядеть реклама энергетиков весной
Названа полезная альтернатива классическим блинам на Масленицу
В Северной Корее почтили «героев Курской битвы»
Раскрыто неочевидное влияние йоги на здоровье
Олимпиада-2026. Расписание 16 февраля: шесть финалов, выступление россиян
Амурский тигр загрыз охотника в Приморском крае
Раскрыто отношение Трампа к ударам Израиля по Ирану
Врач рассказала о противопоказаниях к употреблению блинов
Киев обвинили в массовых политических репрессиях
Ряду категорий россиян станет доступна еще одна льгота в сфере ЖКХ
Преподаватель объяснила, как правильно повторять материал перед ЕГЭ
Отказ отдать медаль ОИ-2014, уход из большого спорта: как живет Шипулин
Перечислены регионы России со средним доходом выше 100 тыс. рублей
«Полк смерти» ВСУ разгромно покинул Сумскую область
Россиянам напомнили, о каких обстоятельства нужно сообщать военкоматам
Стало известно, как ВСУ скрывают присутствие наемников на передовой
Фонд Гейтса уличили в злых целях из-за «спасающих жизни» вакцин
Машина насмерть сбила 18-летнего велогонщика в Италии
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.