К чему снится крыса: предательство или удача?

Видение крысы во сне часто вызывает тревогу, но сонники дают этому образу разные трактовки. По Миллеру, усатая гостья предвещает предательство близких или мелкие неприятности в делах. Фрейд видит в ней символ скрытых страхов или интриг в интимной сфере. Ванга предупреждает о завистниках, которые плетут козни за спиной. Если крыса белая, ждите неожиданной помощи; серая — к рутине и мелким потерям.

Стая крыс усиливает негатив: по Лоффу, это хаос в коллективе, сплетни или финансовые убытки. Мусульманский сонник трактует обилие крыс как угрозу от недругов. Если грызуны бегут — проблемы уйдут; кусают — ждите ссор с родными. Много серых крыс сулит болезни, черных — серьезные потери.

Для сновидицы крыса — символ соперницы в любви или на работе. По французскому соннику, большая крыса предвещает измену партнёра. Если она кусает — возможно интриги от подруг. Беременной крысы снятся к осложнениям в родах, а вот белая — к удаче. Для женщины-одиночки это знак скорой встречи с мужчиной.

Мужчине крыса сулит проблемы с коллегами или обман в бизнесе. Миллер считает: ловить грызуна — победа над врагами. Кусачая крыса — предупреждение о болезни. По Ванге, черная крыса — к потере денег. Если сновидец убивает грызуна — к преодолению препятствий и богатству.

Не паникуйте: запишите детали (цвет, действия) и проверьте окружение. Для защиты носите амулет от злых сил. Сон — лишь подсказка, а вот действия меняют судьбу.

Ранее мы выяснили, к чему снится телефон.