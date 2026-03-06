Зимняя Олимпиада — 2026
К чему снится сирень: любовь или предупреждение?

Сирень во сне часто несет послания о нежных чувствах и жизненных переменах, согласно популярным сонникам Миллера, Фрейда и Лонго. Ароматные ветви символизируют романтику, юность и гармонию, предвещая приятные известия или эмоциональное обновление. Если вы видите цветущую сирень весной, это знак скорого путешествия или укрепления связей, а зимний цветок сулит преодоление трудностей и неожиданную прибыль.

Срывать ветви сирени во сне — к исполнению желаний и подаркам, особенно если букет стоит в вазе или украшает волосы, обещая здоровье и достаток. Стоять под кустом — признак беззаботности, но сонник предупреждает: увядшая сирень намекает на срыв планов или тоску по прошлому. Нарвать охапку ветвей и отнести ее домой — к семейному благополучию. А посадить куст — к новым знакомствам и успеху в делах.

К чему снится сирень мужчине? По соннику Азара и дворянскому соннику Гришиной, она сулит выгодные сделки, победу над соперниками и вознаграждение за труды, особенно если на кустах много пятилистников. Женатому — к почету, холостяку — к романтическому приключению, но с намеком на осторожность в страсти.

К чему снится сирень женщине? Сонники Фрейда и Акулины трактуют это как гармонию в любви, богатство или наследство, особенно если сирень расцветает не по сезону. Нарвать и подарить близким — к спокойствию в семье. Белые соцветия — к творческому подъему и женскому счастью.

Сон о сирени побуждает прислушаться к сердцу: она несет радость, но напоминает о трезвом мышлении.​

