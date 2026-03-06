Овчинский: «Макет Москвы» подготовил праздничную программу к 8 Марта

Павильон «Макет Москвы» подготовил праздничную программу, приуроченную к Международному женскому дню, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский. Мероприятия состоятся с 7 по 9 марта.

Мы подготовили программу, которая не только знакомит гостей с историей Москвы, но и обращает внимание на вклад женщин в развитие города. Через рассказы о конкретных проектах и событиях посетители смогут по-новому взглянуть на знакомые районы и архитектурные решения. Мы предусмотрели разные форматы, чтобы каждый гость смог выбрать то, что ему ближе, и провести праздничные дни в теплой и вдохновляющей атмосфере, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Посетителей ждут тематическая программа, интерактивные викторины, световые шоу и другие праздничные активности. В течение трех дней будет идти экскурсия «Женский вклад в развитие столицы», где можно узнать о выдающихся женщинах, которые повлияли на облик и историю города. Присоединиться можно 7, 8 и 9 марта в 12:10, 15:10, 18:10.

8 марта для посетительниц подготовлены особые мероприятия. Так, с 12:00 до 17:00 в павильоне будут работать художники и рисовать портреты. Дети смогут посетить мастер-класс по созданию весенних цветов из декоративных материалов. Участники узнают о различных техниках изготовления объемных композиций и создадут собственный цветок. Занятие пройдет с 15:00 до 16:30 в соседнем павильоне «Умный город».

Традиционно всех посетителей ждут светотехнические представления. Праздничные шоу будут проходить каждые 30 минут с 11:00 до 19:30.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте.

Столица продолжает динамично развиваться. В частности, в рамках программы реновации происходит масштабное обновление жилой застройки. Всего в действующую программу вошло 5176 домов. С 2018 года в эксплуатацию уже сдано 7,9 млн «квадратов» жилья, что позволит расселить примерно 1,6 тыс. зданий старого жилфонда. На сегодня программа реновации выполнена более чем на 25%, в новые квартиры въехали или переезжают порядка 258 тыс. москвичей.