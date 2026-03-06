Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:02

«Травинками прикрывался»: боец СВО чудом выжил в поле под обстрелами ВСУ

Российский военнослужащий четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами ВСУ и выжил, пишет RT со ссылкой на бойца с позывным Веган. По словам военного, во время атаки украинских беспилотников он начал отстреливаться из ружья. Один дрон ему удалось сбить, по второму он промахнулся, после чего тот взорвался буквально в одном метре от бойца.

Это была масштабная операция. Заходили с четырех сторон. С одной стороны — мотоциклисты, с другой — квадроциклы, с третьей — пехота, и моя группа должна была зайти с фланга по отрытой местности и подавить противника. Там было много FPV-дронов. В этом поле я пролежал четыре часа. Прятался, травинками прикрывался, — рассказал он.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ заявил, что спецназ «Ахмат» активно уничтожает скопления ВСУ в Сумской области. По его словам, российские силы срывают попытки противника накопить резервы для наступления.

До этого сообщалось, что ВСУ страдают от затопленных окопов в Сумской области. Дело в том, что из-за таяния снега и неподготовленности оборонных сооружений позиции украинских бойцов заполнились водой.

