Как отмечают Масленицу в регионах России: атмосферные кадры со всей страны

На Руси Масленица символизировала пробуждение природы после зимы, и возвращение солнца и тепла традиционно отмечали шумными гуляньями. Это событие продолжают праздновать во многих городах России и сегодня.

По данным ВЦИОМ, окончание зимы и приход весны отмечают около двух третей россиян. В 2026 году Масленичная неделя продлилась с 16 по 22 февраля. Ее дата зависит от Пасхи: отсчет ведут за 56 дней до Светлого Христова Воскресения, которое в этом году приходится на 12 апреля. Завершает неделю Прощеное воскресенье, после которого начинается Великий пост.

Масленица остается одним из самых ярких народных праздников, объединяя привычные традиции, к которым относятся блины и сжигание чучела, с необычными региональными обычаями. Так, например, в Ростове-на-Дону и донских станицах на Масленицу проходили «похороны селедки», символизировавшие прощание с постной пищей и переход к праздничному изобилию. С песнями и шутками по улицам проносили большую символическую рыбу из ткани или дерева, которую затем «топили» или сжигали.

Все же главным символом остаются блины — круглые и румяные, как солнце, их пекут каждый день и щедро угощают близких. Среди масленичных традиций есть примета, связанная с четным числом блинов. Считалось, что, если блинов получилось четное количество, год будет удачным и спокойным. Четность символизировала гармонию, достаток и мир в семье. Поэтому хозяйки старались считать блины и иногда пекли их парами.

Последний день Масленицы называли «Проводами» и считали главным на всей праздничной неделе. В этот день завершались гулянья и начиналась подготовка к Великому посту и Пасхе. Люди катались на санях, сжигали чучело и одновременно просили друг у друга прощения. В «Проводы» было принято одаривать своих родственников: чаще всего преподносили пряники, на которых писали добрые пожелания.

