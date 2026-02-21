Воскресенье — «Проводы»: как встречать последний день Масленицы

Последний день Масленицы, «Проводы», наши предки считали чуть ли не самым главным на праздничной неделе: заканчивались веселые гулянья, начинался Великий пост и подготовка к Пасхе. «Проводы» соединяли в себе и веселые, и печальные традиции: в этот день крестьяне веселились, катались на санях и сжигали чучело. Но в то же время они просили друг у друга прощения и ходили на кладбище, чтобы навестить умерших. Рассказываем все о «Проводах» и объясняем, как закончить Масленичную неделю.

Как называется воскресенье Масленичной недели

Как только не называли последний день Масленицы наши предки: и «Проводы», и «Целовальник», и «Заговины», и даже просто — «Весна». У этого дня было особое значение: праздник заканчивался, начинался Великий пост и подготовка к важнейшему событию, Пасхе. Вот почему последний день Масленицы это еще и Прощеное воскресенье — время, когда следует извиниться перед ближними за все обиды и простить их.

Прощеное воскресенье: что нужно делать? Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Традиции «Проводов»

В воскресенье наступала кульминация Масленицы. Одним из самых важных событий «Проводов» был поход на кладбище, к могилам родственников. У них в эту дату тоже было принято просить прощения. А еще на кладбище оставляли блины — подарок усопшим.

В последний день Масленицы обязательно устраивали катания. Фольклорист Иван Сахаров писал, что часто в сани запрягали не лошадей, а толпу людей, наряженных в красочные костюмы. Несколько повозок соединяли вместе — получался своеобразный праздничный поезд, вокруг которого бегали скоморохи. Все пели, рассказывали шутки, показывали фокусы.

В «Проводы» было принято одаривать своих родственников: чаще всего преподносили пряники, на которых писали добрые пожелания.

Вечером крестьяне собирали оставшуюся от праздника еду и сжигали ее, тщательно убирались в доме, мыли посуду. Заканчивалась Масленица торжественным сожжением чучела. Фольклорист Владимир Пропп писал, что в этом обряде сохранились пережитки прошлого: представления о языческом божестве, умирающем и воскресающем. Пепел от чучела разносили по полям и огородам. Крестьяне верили, что от этого земля станет более плодородной.

Как подготовить хороший и безопасный костер для сжигания чучела Масленицы

Среди главных традиций Масленицы — разжигание масленичного костра в Прощеное воскресенье. В пламени сжигают соломенное чучело зимы, а прыжки через костер, по поверьям предков, обладают очистительной силой. Рубка дров для масленичного костра — важный этап подготовки к празднику.

Как правильно нарубить дрова

Подготовьте рабочее место: оно должно быть ровным и нескользким.

Установите колоду — толстый устойчивый отрезок бревна высотой 50–60 см.

Убедитесь в исправности инструмента: режущая кромка заточена, рукоять без зазубрин и выполнена из высушенной древесины с расширением у края. Оптимальный размер ручки определяется индивидуально — если встать прямо и свободно опустить руку вдоль тела, топор своим нижним концом должен достигать поверхности грунта.

Установите чурку на колоду так, чтобы исключить ее падение.

Примите устойчивую позицию — ноги на ширине плеч.

Наносите удар по имеющимся трещинам на срезе или вдоль сучков. При отсутствии трещин бейте по центру.

Для крупных или сучковатых чурок используйте специальные металлические клинья. Их забивают топором или кувалдой в образовавшуюся трещину.

Легче всего расколоть березу, осину и липу. Сложнее поддаются вяз, дуб и хвойные породы с большим количеством сучков. Свежие влажные поленья труднее расколоть — дайте древесине подсохнуть несколько недель. Для костра подходят любые породы, но важно, чтобы дрова были правильно подготовлены и безопасно нарублены.

