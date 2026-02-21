Зимняя Олимпиада — 2026
Воскресенье — «Проводы»: как встречать последний день Масленицы

Гулянья, сожжение чучела: традиции последнего дня Масленицы Гулянья, сожжение чучела: традиции последнего дня Масленицы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Последний день Масленицы, «Проводы», наши предки считали чуть ли не самым главным на праздничной неделе: заканчивались веселые гулянья, начинался Великий пост и подготовка к Пасхе. «Проводы» соединяли в себе и веселые, и печальные традиции: в этот день крестьяне веселились, катались на санях и сжигали чучело. Но в то же время они просили друг у друга прощения и ходили на кладбище, чтобы навестить умерших. Рассказываем все о «Проводах» и объясняем, как закончить Масленичную неделю.

Как называется воскресенье Масленичной недели

Как только не называли последний день Масленицы наши предки: и «Проводы», и «Целовальник», и «Заговины», и даже просто — «Весна». У этого дня было особое значение: праздник заканчивался, начинался Великий пост и подготовка к важнейшему событию, Пасхе. Вот почему последний день Масленицы это еще и Прощеное воскресенье — время, когда следует извиниться перед ближними за все обиды и простить их.

Прощеное воскресенье: что нужно делать? Прощеное воскресенье: что нужно делать? Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Традиции «Проводов»

В воскресенье наступала кульминация Масленицы. Одним из самых важных событий «Проводов» был поход на кладбище, к могилам родственников. У них в эту дату тоже было принято просить прощения. А еще на кладбище оставляли блины — подарок усопшим.

В последний день Масленицы обязательно устраивали катания. Фольклорист Иван Сахаров писал, что часто в сани запрягали не лошадей, а толпу людей, наряженных в красочные костюмы. Несколько повозок соединяли вместе — получался своеобразный праздничный поезд, вокруг которого бегали скоморохи. Все пели, рассказывали шутки, показывали фокусы.

В «Проводы» было принято одаривать своих родственников: чаще всего преподносили пряники, на которых писали добрые пожелания.

Вечером крестьяне собирали оставшуюся от праздника еду и сжигали ее, тщательно убирались в доме, мыли посуду. Заканчивалась Масленица торжественным сожжением чучела. Фольклорист Владимир Пропп писал, что в этом обряде сохранились пережитки прошлого: представления о языческом божестве, умирающем и воскресающем. Пепел от чучела разносили по полям и огородам. Крестьяне верили, что от этого земля станет более плодородной.

Как подготовить хороший и безопасный костер для сжигания чучела Масленицы

Среди главных традиций Масленицы — разжигание масленичного костра в Прощеное воскресенье. В пламени сжигают соломенное чучело зимы, а прыжки через костер, по поверьям предков, обладают очистительной силой. Рубка дров для масленичного костра — важный этап подготовки к празднику.

Как правильно нарубить дрова

  • Подготовьте рабочее место: оно должно быть ровным и нескользким.
  • Установите колоду — толстый устойчивый отрезок бревна высотой 50–60 см.
  • Убедитесь в исправности инструмента: режущая кромка заточена, рукоять без зазубрин и выполнена из высушенной древесины с расширением у края. Оптимальный размер ручки определяется индивидуально — если встать прямо и свободно опустить руку вдоль тела, топор своим нижним концом должен достигать поверхности грунта.
  • Установите чурку на колоду так, чтобы исключить ее падение.
  • Примите устойчивую позицию — ноги на ширине плеч.
  • Наносите удар по имеющимся трещинам на срезе или вдоль сучков. При отсутствии трещин бейте по центру.
  • Для крупных или сучковатых чурок используйте специальные металлические клинья. Их забивают топором или кувалдой в образовавшуюся трещину.

Легче всего расколоть березу, осину и липу. Сложнее поддаются вяз, дуб и хвойные породы с большим количеством сучков. Свежие влажные поленья труднее расколоть — дайте древесине подсохнуть несколько недель. Для костра подходят любые породы, но важно, чтобы дрова были правильно подготовлены и безопасно нарублены.

Ранее мы рассказывали о том, как следует провести Чистый понедельник — первый день Великого поста.

