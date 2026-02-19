Чистый понедельник — праздник, с которого начинается Великий пост

Масленичный разгул подходит к концу, и на смену гуляниям и сытным обедам уже через несколько дней придут воздержание и духовный труд. Чистый понедельник — праздник, открывающий Святую четыредесятницу. Рассказываем о его истории и значении и выясняем, как стоит провести этот день и какие пищевые ограничения накладываются на верующих.

Какой праздник называют Чистым понедельником

Весной отмечается главный христианский праздник — Пасха. Готовясь к Светлому Христову Воскресению, верующие держат 48-дневный Великий пост. Чистый понедельник — первый день говения. Христиане очищают помыслы, тело и жилище от грязи, чтобы ничто не отвлекало их от духовной работы.

Какого числа Чистый понедельник в 2026 году

Чистый понедельник — праздник, не имеющий закрепленной даты, иными словами — переходной. Он отстоит от Пасхи на 48 дней. В 2026 году Чистый понедельник выпадает на 23 февраля.

Какой праздник предшествовал Чистому понедельнику

Разобраться в традициях празднества поможет контекст. Поэтому скажем пару слов о том, какой праздник предшествовал Чистому понедельнику.

Чистый понедельник — первый день после масленичных гуляний. Он следует за проводами Масленицы, или же Прощеным воскресеньем. В преддверии поста устраивают пышные проводы весны: посещают ярмарки, кружатся в хороводах, доедают блины и другую скоромную пищу, сжигают чучело.

А еще празднующие испрашивают друг у друга прощения. Узнать, откуда пошла эта традиция и как она связана с церковными обрядами, можно в нашей статье.

Словом, начало поста, Чистый понедельник, — это день, когда семидневное масленичное празднование уходит в прошлое, а большая часть развлечений оказывается под запретом. К слову, именно из-за этого его иногда называют Тужилками по Масленице.

Чистый понедельник: история праздника

Говоря об истории Чистого понедельника, стоит заметить, что праздник часто путают с другим днем говения. А именно — с Великим понедельником, открывающим Страстную седмицу (6 апреля в 2026 году).

Великий понедельник — день, когда верующие вспоминают патриарха Иосифа, проданного братьями и ставшего образцом добродетели и милосердия. В церкви также обращаются к притче-предупреждению о проклятой смоковнице. Верующие должны рассудить, не уподобилась ли их душа бесплодному дереву и готовы ли они к Христову Воскресению.

Повторим: все это касается только Великого понедельника. А вот об истории Чистого понедельника известно совсем немного. Иногда традиции праздника связывают с ветхозаветным наставлением из Книги пророка Исаии: «Омойтесь, очиститесь...» Торжество является символическим продолжением Прощеного воскресенья. Накануне поста на вечерне совершается чин прощения. Верующие отпускают друг другу прегрешения и обиды, чтобы войти в говение чистыми душой и совестью.

Чистый понедельник — праздник очищения как духовного, так и физического. Христиане убирают дома от скоромной пищи, грязи (ведь до этого, во время широкой Масленицы, на уборку налагался запрет). Они продолжают испрашивать друг у друга прощения. А главное — проводят время в молитве, очищающей помыслы.

Пост на Чистый понедельник: что можно и нельзя есть

Многих верующих волнует вопрос, что можно есть в Чистый понедельник. Пост предполагает строгие ограничения в пище. Но служители Церкви не устают напоминать: смысл говения — не в диете. Это время духовной работы. Поэтому, как и другие религиозные праздники, Чистый понедельник нужно начать и провести в молитве и созидании.

Впрочем, пищевые ограничения — причем очень строгие — в этот день все же действуют. Согласно церковному уставу, 23 февраля 2026 года стоит провести в голоде. Запрет накладывается на любую пищу. Пить можно только воду.

Говеющим со слабым здоровьем дозволены послабления: черный хлеб и термически необработанная пища. Согласовать рацион поста можно с духовником.

Отметим также, что строгий пост запрещен:

детям;

беременным;

онкобольным;

людям, находящимся на послеоперационной реабилитации;

людям с хроническими или острыми инфекционными заболеваниями.

Что можно и нельзя делать в Чистый понедельник

Напоследок поговорим о запретах и предписаниях Чистого понедельника. Мало какой праздник может похвастаться таким количеством ограничений. 23 февраля 2026 года нельзя:

есть пищу, оставшуюся после Масленицы;

употреблять что-либо, кроме воды (для придерживающихся строгого поста);

предаваться лени;

сквернословить, ссориться;

продолжать масленичные гулянья;

употреблять алкоголь.

К слову, раньше существовало суеверие, будто в первый день поста женщинам нельзя ходить в гости. Иногда запрет объясняют тем, что хозяйка дома якобы должна не отдыхать в кругу друзей, а провести этот день в бытовой работе.

Чистый понедельник — подходящий день для того, чтобы навести чистоту и порядок дома: избавиться от остатков скоромной пищи (ее рекомендуют отдать птицам), постирать и зашить одежду, вычистить обувь, помыть полы и окна. Верующие продолжают просить друг у друга прощения. Но особое внимание они уделяют духовной работе: добрым делам, воздержанию, молитве.

Теперь вы знакомы с историей праздника Чистый понедельник и его значением. Помните, что строгие — вплоть до отказа от пищи — ограничения распространяются в первую очередь на монахов. Если у вас имеются проблемы со здоровьем или вы просто не уверены в своих силах, не стоит концентрироваться на диете. Физическая немощь только отвлечет вас от основных задач говения.

