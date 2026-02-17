Печем блины на Масленицу вместе с детьми — готовим за 20 минут!

Масленица — идеальное время, чтобы занять детей кулинарией. Этот рецепт создан специально для маленьких помощников: тесто не брызгается, ингредиенты простые, а блины получаются такими вкусными, что съедаются быстрее, чем остывают. Главное — доверить ребенку самое ответственное: взбивать венчиком, отмерять муку и выбирать начинку.

В глубокой миске ребенок может смешать 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Пусть взбивает венчиком, пока не появится легкая пенка — это развивает моторику. Взрослый помогает влить 300 мл теплого молока и снова перемешать. Теперь самое интересное: просеиваем 200 г муки прямо в миску. Добавляем 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. растительного масла, окончательно перемешиваем до гладкости.

Разогреваем сковороду (это делает только взрослый!). Половник даем ребенку — пусть наливает тесто, а мама или папа помогают распределять по сковороде. Жарим блины как обычно, переворачивая аккуратно лопаткой. Самый интересный этап — украшение: готовые блинчики дети могут смазывать вареньем, посыпать сахарной пудрой или сворачивать трубочками с творогом.

Совет: для яркости добавьте в тесто щепотку куркумы — блины станут золотистыми, как солнышко, и еще больше понравятся детям.

