Эти венские вафли без яиц и молока — настоящее открытие для постного стола. Хрустящие, воздушные, с ноткой ванили и кокоса

Венские вафли без яиц, молока и сливочного масла? Звучит как кулинарный парадокс, но именно этот рецепт доказывает: постный десерт может быть роскошным. Секрет — в сочетании кокосового молока и ванильного экстракта, которые создают нежную текстуру и тонкий аромат. А хрустящая корочка и воздушная серединка заставят забыть, что в тесте нет ни грамма продуктов животного происхождения.

Что понадобится:

Мука пшеничная — 200 г, сахар — 70 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, кокосовое молоко — 250 мл, растительное масло без запаха — 50 мл, ванильный экстракт — 1 ч. л., сахарная пудра и молотая корица — для подачи.

Как готовлю:

В глубокую миску просеиваю муку — это обязательный шаг для воздушной текстуры. Добавляю к муке сахар, разрыхлитель и соль, тщательно перемешиваю венчиком до однородности. В отдельной емкости соединяю кокосовое молоко, растительное масло и ванильный экстракт, слегка взбиваю вилкой. Сухую смесь постепенно вливаю в молочную, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой до гладкого теста консистенции маложирной сметаны — без комков, но не перестарайтесь, чтобы не переутомить клейковину.

Вафельницу разогреваю согласно инструкции (если антипригарное покрытие не идеально, слегка смазываю пластины маслом). Выливаю порцию теста на нижнюю панель — примерно 2–3 столовые ложки, в зависимости от размера вафельницы. Закрываю крышку и выпекаю 7–8 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки.

