Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 04:47

Эти венские вафли без яиц и молока — настоящее открытие для постного стола. Хрустящие, воздушные, с ноткой ванили и кокоса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Венские вафли без яиц, молока и сливочного масла? Звучит как кулинарный парадокс, но именно этот рецепт доказывает: постный десерт может быть роскошным. Секрет — в сочетании кокосового молока и ванильного экстракта, которые создают нежную текстуру и тонкий аромат. А хрустящая корочка и воздушная серединка заставят забыть, что в тесте нет ни грамма продуктов животного происхождения.

Что понадобится:

Мука пшеничная — 200 г, сахар — 70 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, кокосовое молоко — 250 мл, растительное масло без запаха — 50 мл, ванильный экстракт — 1 ч. л., сахарная пудра и молотая корица — для подачи.

Как готовлю:

В глубокую миску просеиваю муку — это обязательный шаг для воздушной текстуры. Добавляю к муке сахар, разрыхлитель и соль, тщательно перемешиваю венчиком до однородности. В отдельной емкости соединяю кокосовое молоко, растительное масло и ванильный экстракт, слегка взбиваю вилкой. Сухую смесь постепенно вливаю в молочную, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой до гладкого теста консистенции маложирной сметаны — без комков, но не перестарайтесь, чтобы не переутомить клейковину.

Вафельницу разогреваю согласно инструкции (если антипригарное покрытие не идеально, слегка смазываю пластины маслом). Выливаю порцию теста на нижнюю панель — примерно 2–3 столовые ложки, в зависимости от размера вафельницы. Закрываю крышку и выпекаю 7–8 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
еда
пост
вафли
десерты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком
Побережье Черного моря посетил космический гость
США пытаются оправдать за удар по школе в Иране сбоем в работе ИИ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 марта
Нутрициолог назвала полезную замену пшеничному хлебу
Банкиры-извращенцы, министры-педофилы: дело Эпштейна хоронит западную элиту
Бастрыкин поручил отчитаться по делу о нападении на семью на Камчатке
Удар Израиля по пляжу в Бейруте привел к гибели людей
Родителям рассказали, какое занятие лучше всего подходит для развития детей
Как сдавать ипотечную квартиру в аренду: главные правила, подводные камни
SHOT сообщил о серии мощных взрывов на юге России
Важная функция может появиться на «Госуслугах»
КСИР атаковал нефтяные поля и промзону в ОАЭ
Диетолог ответила, помогут ли сахарозаменители похудеть
Борьба с лишним весом, романы, мнение об СВО: как живет Ирина Горбачева
«От всех болезней»: мошенники добрались до аптечек россиян
Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе
«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России
Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году
Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.