Без вафельницы пеку трубочки со сгущенкой — на сковороде получаются на ура: хрустящие, золотистые

Без вафельницы пеку трубочки со сгущенкой — на сковороде получаются на ура: хрустящие, золотистые

Без вафельницы пеку трубочки со сгущенкой. На сковороде с этим рецептом все получается на ура! Трубочки выходят хрустящие и золотистые — идеальны для наполнения любым кремом.

Для приготовления понадобится: для теста — 100 г сливочного масла, 2 яйца, 100 г сахара, 150 г муки, 4 ст. л. молока или воды; для начинки — 1 банка вареной сгущенки.

Рецепт: размягченное сливочное масло разотрите с сахаром. Добавьте яйца и хорошо взбейте. Всыпьте муку и перемешайте. Постепенно влейте молоко или воду, постоянно помешивая, до получения теста консистенции густой сметаны. Дайте тесту отдохнуть 15–20 минут. Разогрейте сковороду на среднем огне. Выливайте тесто, как на небольшие тонкие блинчики диаметром 10–12 см. Жарьте с обеих сторон по 1-2 минуты до легкого румянца. Сразу же, пока блинчик горячий и гибкий, сверните его в трубочку. Дайте трубочкам полностью остыть и затвердеть. Затем наполните вареной сгущенкой.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные розочки из слоеного теста: целый противень домашних булочек за 20 минут.