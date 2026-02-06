Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:31

Яблочные розочки из слоеного теста: целый противень домашних булочек за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
С этим рецептом яблочных розочек из слоеного теста вы приготовите целый противень домашних булочек за 20 минут! Вкус розочек — это идеальный дуэт: маслянистая, хрустящая текстура теста и ароматная начинка из яблок с корицей.

Для приготовления 10 розочек вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 2-3 красных яблока, 3 ст. л. лимонного сока, 3-4 ст. л. сахара, 1-2 ч. л. корицы, 50 г растопленного сливочного масла.

Яблоки нарежьте тонкими полукольцами — это будущие лепестки. Сложите дольки в миску, залейте горячей водой, добавьте лимонный сок и оставьте на 5 минут, чтобы они стали гибкими. Слейте воду, добавьте к яблокам 2 ст. л. сахара и корицу. Тесто раскатайте. Разрежьте его на полоски шириной 3-4 см. Смажьте каждую полоску растопленным маслом и присыпьте сахаром. На верхнюю половину каждой полоски, внахлест, выложите яблочные дольки так, чтобы округлый край с кожурой выступал за край теста. Нижнюю половину полоски (без яблок) загните вверх, прикрывая основания долек. Аккуратно сверните полоску с яблоками в тугую рулетку — получится роза. Уложите розы на противень с пергаментом. Разогрейте духовку до 180-190°C. Выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета теста и мягкости яблок. Дайте остыть и перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые булочки с творогом.

