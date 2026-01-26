Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 21:31

Ленивые булочки с творогом: целая гора домашних слоек из 4 ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Целую гору домашних слоек можно приготовить из четырех ингредиентов! Рассказываем рецепт ленивых булочек с творогом. Они хороши как теплыми, так и холодными, и станут идеальным завтраком или угощением к чаю.

Вам понадобятся: 1 упаковка готового слоеного теста (бездрожжевого или дрожжевого), 250 г творога (чем жирнее, тем сочнее начинка), 1 яйцо, 4 ст. л. сахара, ванильный сахар или цедра лимона по желанию.

Рецепт: разморозьте тесто согласно инструкции на упаковке. Духовку разогрейте до 180 градусов. В миске смешайте творог, яйцо, сахар и ванилин/цедру до однородной пасты. Разверните пласт теста и нарежьте его на прямоугольники (примерно 8–10 штук). В центр каждой заготовки положите 1-2 чайные ложки творожной начинки. Края теста защипните, формируя закрытые булочки. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. По желанию смажьте их взбитым желтком для глянцевой корочки. Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить пирог с творожно-яблочной заливкой для завтраков и чаепития.

Проверено редакцией
