Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 21:29

Запеканка в новом формате: пирог с творожно-яблочной заливкой для завтраков и чаепития

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим запеканку в новом формате — в виде пирога с творожно-яблочной заливкой. Это нежный, ароматный и очень вкусный десерт для завтраков и семейного чаепития. Текстура получается влажной, кремовой.

Рецепт: для основы возьмите 200 г песочного печенья, измельчите его в крошку и смешайте с 50 г растопленного масла. Для творожно-яблочной заливки понадобятся: 500 г мягкого творога, 250 г натурального йогурта, 3 яйца, 100–150 г сахара, 2 ст. л. кукурузного крахмала или муки, ванилин, 2–3 яблока. Духовку разогрейте до 170 °C. Форму (разъемную, 22–24 см) смажьте маслом. Утрамбуйте печенье на дно формы. Для заливки в глубокой миске смешайте творог, йогурт, яйца, сахар, крахмал и ванилин. Взбейте блендером до максимально однородной, гладкой массы. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками или мелкими кубиками. Аккуратно вмешайте яблоки в творожную массу. Вылейте всю массу в форму поверх основы. Выпекайте 45–55 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить почти сухой, середина может слегка колебаться.

Критически важный момент: после выпекания выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте запеканку внутри остывать на 1 час. Это предотвратит резкое оседание.

Ранее стало известно, как приготовить нежные сочники с творожной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху
Семья и жизнь
Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху
Яблоки для шарлотки нарезаю крупно — так чувствуется каждая долька
Семья и жизнь
Яблоки для шарлотки нарезаю крупно — так чувствуется каждая долька
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Общество
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Ажурные блинчики без слез и разрывов: волшебный секрет с кипятком — просто и надежно!
Общество
Ажурные блинчики без слез и разрывов: волшебный секрет с кипятком — просто и надежно!
Эту вкуснятину ела в Хельсинки! Запеканка-пирог с горбушей и укропом — ароматное облако с золотистой корочкой
Общество
Эту вкуснятину ела в Хельсинки! Запеканка-пирог с горбушей и укропом — ароматное облако с золотистой корочкой
пироги
рецепты
запеканки
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, когда можно потребовать перерасчет за работу УК
В Татарстане мужчине ампутировали часть ноги после нападения собак
Аномальные морозы до 50 и метели: какой будет погода в РФ 19–25 января
В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы за оскорбление русских
Эксперт объяснил, чем мог быть яркий объект в небе над Пермским краем
Продюсер назвал размер штрафа за эротические фото в Большом театре
Звезда «Игры престолов» призналась, что ей неловко за первые сезоны сериала
В Польше приоткрыли завесу тайны над похищением Янтарной комнаты
В Роскомнадзоре высказались о новых ограничениях в отношении Telegram
Синоптик рассказал, ослабнут ли морозы в Петербурге к Крещению
Стас «Ай, как просто!» захотел «запастить» ипотеками ради спасения семьи
Ученые заявили, что четыре инфекции угрожают миру новой пандемией
В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»
«Возмущение на высоких широтах»: на планету обрушилась магнитная буря
Усольцев — убийца? Правда ли, что он расправился с семьей в тайге, детали
Как у узбекской бабушки: готовим идеальную слоеную самсу в домашней духовке
В Запорожской области почти 37 тыс. человек остались без света
Названа дата запуска беспилотных поездов на МЦК в Москве
Больше сотни беспилотных «Ласточек» запустят до 2029 года
«Немножко не так»: Ковальчук объяснила резонансные слова Чумакова о семье
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.