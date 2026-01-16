Запеканка в новом формате: пирог с творожно-яблочной заливкой для завтраков и чаепития

Готовим запеканку в новом формате — в виде пирога с творожно-яблочной заливкой. Это нежный, ароматный и очень вкусный десерт для завтраков и семейного чаепития. Текстура получается влажной, кремовой.

Рецепт: для основы возьмите 200 г песочного печенья, измельчите его в крошку и смешайте с 50 г растопленного масла. Для творожно-яблочной заливки понадобятся: 500 г мягкого творога, 250 г натурального йогурта, 3 яйца, 100–150 г сахара, 2 ст. л. кукурузного крахмала или муки, ванилин, 2–3 яблока. Духовку разогрейте до 170 °C. Форму (разъемную, 22–24 см) смажьте маслом. Утрамбуйте печенье на дно формы. Для заливки в глубокой миске смешайте творог, йогурт, яйца, сахар, крахмал и ванилин. Взбейте блендером до максимально однородной, гладкой массы. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками или мелкими кубиками. Аккуратно вмешайте яблоки в творожную массу. Вылейте всю массу в форму поверх основы. Выпекайте 45–55 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить почти сухой, середина может слегка колебаться.

Критически важный момент: после выпекания выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте запеканку внутри остывать на 1 час. Это предотвратит резкое оседание.

