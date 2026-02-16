Зимняя Олимпиада — 2026
Бомбическая начинка для блинов: легко и оригинально

Бомбическая начинка для блинов: легко и оригинально
Блины хороши всегда, особенно с креативным топпингом. Поделимся рецептом особенной начинки для блинов для праздника и будней.

Возьмите 250 г тыквы, 100 г козьего сыра, 2 ст. л. бальзамического уксуса и 50 г шпината. Запекайте тыкву 20 минут при 180 градусах, разомните. Смешайте с измельченным сыром, шпинатом и уксусом. Посолите по вкусу, дайте постоять 15 минут. На 100 г — 180 ккал, полно бета-каротина и белка. Эта начинка для блинов — полезный вариант для подготовки к посту или для любителей фитнеса.

Ранее мы поделились простым рецептом блинов на кефире.

блины
Масленица
начинки
рецепты
простые рецепты
Александра Вкусова
А. Вкусова
