Идеальные блины на кефире: нежные и пышные за 15 минут

Мечтаете об ароматном завтраке? Блины на кефире — ваш идеальный вариант для уютного утра. Все просто и получится даже у начинающих кулинаров!

Ингредиенты на 15 блинов: 500 мл кефира комнатной температуры, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя (или соды), 250 г муки, 1,5 ст. л. сахара, соль по вкусу, 3 ст. л. масла подсолнечного. В миске соедините кефир с разрыхлителем, дайте постоять 5 минут для образования пузырьков. Вбейте яйца, сахар, соль, просейте муку и масло — взбивайте венчиком до шелковистости (тесто должно напоминать йогурт). Нагрейте сковороду, капните масло, порциями теста формируйте блины и жарьте 1–2 минуты с двух сторон до аппетитного румянца.

Одна порция (3 блина) — 220 ккал. Наслаждайтесь!

