Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 11:11

Идеальные блины на кефире: нежные и пышные за 15 минут

Идеальные блины на кефире: нежные и пышные за 15 минут Идеальные блины на кефире: нежные и пышные за 15 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечтаете об ароматном завтраке? Блины на кефире — ваш идеальный вариант для уютного утра. Все просто и получится даже у начинающих кулинаров!

Ингредиенты на 15 блинов: 500 мл кефира комнатной температуры, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя (или соды), 250 г муки, 1,5 ст. л. сахара, соль по вкусу, 3 ст. л. масла подсолнечного. В миске соедините кефир с разрыхлителем, дайте постоять 5 минут для образования пузырьков. Вбейте яйца, сахар, соль, просейте муку и масло — взбивайте венчиком до шелковистости (тесто должно напоминать йогурт). Нагрейте сковороду, капните масло, порциями теста формируйте блины и жарьте 1–2 минуты с двух сторон до аппетитного румянца.

Одна порция (3 блина) — 220 ккал. Наслаждайтесь!

Ранее мы поделились рецептом блинов на ряженке.

Читайте также
Блины на ряженке: воздушные как пух и без комочков
Семья и жизнь
Блины на ряженке: воздушные как пух и без комочков
Вместо надоевших пирожков беру остатки кефира и готовлю гору вкуснятины к чаю: нежные «Чиполлинки» за пару минут
Общество
Вместо надоевших пирожков беру остатки кефира и готовлю гору вкуснятины к чаю: нежные «Чиполлинки» за пару минут
Если залежался кефир — готовлю пряники: рецепт еще из 90-х годов — нежнейшая выпечка без хлопот
Общество
Если залежался кефир — готовлю пряники: рецепт еще из 90-х годов — нежнейшая выпечка без хлопот
Как приготовить куриную грудку, чтобы она была сочнее бедра
Семья и жизнь
Как приготовить куриную грудку, чтобы она была сочнее бедра
Легкий хит для романтического ужина без мяса
Семья и жизнь
Легкий хит для романтического ужина без мяса
блины
Масленица
кефир
рецепты
простые рецепты
калорийность
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме
Погибший на СВО актер Ткаченко получил две госнаграды
Шохин сравнил ВТО с анекдотом об умирающем пациенте
В России дали прогноз по ценам на жилье
«Новый дух»: в ФРГ рассказали, что наглядно показала конференция в Мюнхене
Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде
Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы
«Не жалею»: перенесшая несколько операций после ОИ лыжница раскрыла планы
Неизвестный с ножом устроил кровавую баню в российском православном храме
Посол РФ в Индонезии рассказал об отношении к Путину в стране
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Краснодарский край
Эпштейн купил особняк с 15 ванными комнатами по цене обеда в закусочной
FIS вынесла решение по жалобе Финляндии на результаты лыжного спринта на ОИ
Китайские авто стали лидерами по «текучке» у россиян
Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Петербурге
«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля
Бандиты на мотоциклах устроили погром в нигерийских деревнях и убили 32 человека
В Индонезии признали, что Бали превратился в убежище для преступников
Найдены восемь человеческих голов с угрожающими записками
Эксперт перечислил вредные начинки для блинов
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.