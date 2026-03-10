Зимняя Олимпиада — 2026
Замесила тесто как на оладьи — через 15 минут на столе нежный пирог «Кокосовое облако»: вкуснее королевской ватрушки

Фото: D-NEWS.ru
Беру кефир, яйца и кокосовую стружку и готовлю нежнейший пирог «Кокосовое облако», который вместо королевской ватрушки стал моим фаворитом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что жидкое тесто на кефире превращается в воздушный, пористый бисквит с насыщенным кокосовым ароматом и нежной, чуть влажной структурой. Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый пирог с хрустящей сахарной корочкой, который буквально тает во рту, оставляя тропическое послевкусие. Готовится просто, а съедается мгновенно — ни крошки не остается.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 100 г сливочного масла (растопленного), 1,5 стакана муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 50 г кокосовой стружки, щепотка соли. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте кефир, растопленное масло и перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно введите в жидкую смесь. В самом конце добавьте кокосовую стружку, аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

кефир
пироги
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
