Постное жидкое тесто для заливных пирогов: подойдет для начинок из яблок, капусты, грибов и рыбы с рисом

Универсальное постное жидкое тесто для заливных пирогов — это настоящее спасение для хозяек. Оно не требует раскатывания и подходит для любых начинок: из яблок, капусты, грибов, рыбы с рисом и других.

Для приготовления понадобится: 1,5 стакана муки, 1 стакан воды (можно газированной для пышности), 0,5 стакана растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя.

Рецепт: смешайте муку с разрыхлителем. В отдельной миске соедините воду, масло, соль и сахар. Постепенно всыпайте мучную смесь в жидкую, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Дайте ему постоять 10–15 минут. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут.

