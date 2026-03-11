Идеальные постные гренки на растительном молоке

Хотите приготовить быстрое и сытное блюдо на завтрак? Постные гренки с растительным молоком — это отличный вариант без яиц, который порадует всю говеющую семью. Готовятся они за считанные минуты и идеально подходят для Великого поста или просто здорового питания.

Возьмите 4 ломтика белого хлеба, 200 мл овсяного или миндального молока, щепотку корицы, 1 ст. л. сахара и немного растительного масла для жарки. Обмакните хлеб в смеси молока с корицей и сахаром на 1-2 секунды с каждой стороны — это сделает их нежными внутри и хрустящими снаружи. Разогрейте сковородку с маслом на среднем огне, жарьте гренки по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими с ягодами или сиропом — калорийность порции около 250 ккал.

