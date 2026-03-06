Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:49

Трачу всего 40 рублей на эти луковые гренки — вкуснейшая закуска за 5 минут!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти гренки — универсальный солдат. К супу вместо хлеба — бесподобно. К пиву как закуска — улетают быстрее чипсов. На завтрак с кофе — неожиданно, но вкусно. И даже просто так, когда хочется чего-то горяченького и хрустящего. Проверено — съедаются моментально, сколько бы ни нажарил.

Что понадобится для гренок

Беру 4-5 ломтей батона или белого хлеба (можно слегка черствого), 2 средние луковицы, 2 яйца, растительное масло для жарки, соль и черный перец по вкусу. По желанию добавляю сушеный чеснок, паприку, орегано или свежую зелень для подачи.

Как я их готовлю

Лук очищаю и нарезаю как можно мельче — или натираю на крупной терке. Перекладываю в миску, немного солю и слегка мну руками, чтобы лук пустил сок и стал мягче. Разбиваю в ту же миску два яйца, добавляю перец и любые специи по желанию. Перемешиваю вилкой до однородности — должна получиться жидкая яично-луковая смесь. Ломтики хлеба обильно обмакиваю этой смесью с одной стороны, чтобы они хорошо пропитались. Разогреваю сковороду с растительным маслом, выкладываю хлеб луковой стороной вниз. Сверху распределяю остатки лука с яйцом и слегка прижимаю лопаткой. Жарю на среднем огне до румяной хрустящей корочки снизу, затем аккуратно переворачиваю и довожу до золотистого цвета с другой стороны. Готовые гренки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте "Наполеона" на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Читайте также
Никто не верит, что это так просто: котлеты из крабовых палочек с цукини
Семья и жизнь
Никто не верит, что это так просто: котлеты из крабовых палочек с цукини
России грозит фруктовый кризис
Россия
России грозит фруктовый кризис
Никаких больше сырников. На завтрак жарю хрустящие гренки с грибами — нежность с сырной корочкой
Общество
Никаких больше сырников. На завтрак жарю хрустящие гренки с грибами — нежность с сырной корочкой
Гренки как в кафе: готовятся без молока — нежнятина на йогурте с корицей и жареными яблоками, вкусно будет всем
Общество
Гренки как в кафе: готовятся без молока — нежнятина на йогурте с корицей и жареными яблоками, вкусно будет всем
Необычайно пышные луковые котлеты — ем и сложно остановиться: блюдо для Великого поста и не только
Общество
Необычайно пышные луковые котлеты — ем и сложно остановиться: блюдо для Великого поста и не только
еда
гренки
лук
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.