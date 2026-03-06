Трачу всего 40 рублей на эти луковые гренки — вкуснейшая закуска за 5 минут!

Эти гренки — универсальный солдат. К супу вместо хлеба — бесподобно. К пиву как закуска — улетают быстрее чипсов. На завтрак с кофе — неожиданно, но вкусно. И даже просто так, когда хочется чего-то горяченького и хрустящего. Проверено — съедаются моментально, сколько бы ни нажарил.

Что понадобится для гренок

Беру 4-5 ломтей батона или белого хлеба (можно слегка черствого), 2 средние луковицы, 2 яйца, растительное масло для жарки, соль и черный перец по вкусу. По желанию добавляю сушеный чеснок, паприку, орегано или свежую зелень для подачи.

Как я их готовлю

Лук очищаю и нарезаю как можно мельче — или натираю на крупной терке. Перекладываю в миску, немного солю и слегка мну руками, чтобы лук пустил сок и стал мягче. Разбиваю в ту же миску два яйца, добавляю перец и любые специи по желанию. Перемешиваю вилкой до однородности — должна получиться жидкая яично-луковая смесь. Ломтики хлеба обильно обмакиваю этой смесью с одной стороны, чтобы они хорошо пропитались. Разогреваю сковороду с растительным маслом, выкладываю хлеб луковой стороной вниз. Сверху распределяю остатки лука с яйцом и слегка прижимаю лопаткой. Жарю на среднем огне до румяной хрустящей корочки снизу, затем аккуратно переворачиваю и довожу до золотистого цвета с другой стороны. Готовые гренки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью.

