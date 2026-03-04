Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:02

Гренки как в кафе: готовятся без молока — нежнятина на йогурте с корицей и жареными яблоками, вкусно будет всем

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти гренки получаются особенно мягкими внутри и румяными снаружи — без капли молока. Вместо него я добавляю в яйца натуральный йогурт и щепотку корицы. Именно йогурт делает текстуру бархатной, а вкус — нежным и слегка сливочным. А сверху — жареные на сливочном масле яблоки с лёгкой карамельной корочкой. Аромат на кухне стоит такой, будто вы в уютном кафе.

Ингредиенты: белый хлеб или батон 6–8 ломтиков, яйца 2 шт., натуральный йогурт 100 мл, сахар 1–2 ст. л. по желанию, щепотка соли, ½ ч. л. корицы, сливочное масло для яблок, 1–2 яблока, немного растительного масла для жарки.

Яйца взбейте с солью и сахаром, добавьте йогурт и корицу, перемешайте до однородности. Ломтики хлеба обмакните в смесь с двух сторон, чтобы они хорошо пропитались, но не размокли. Обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Отдельно нарежьте яблоки дольками и обжарьте их на сливочном масле 3–5 минут до мягкости и лёгкой карамелизации. Выложите горячие яблоки сверху на гренки и подавайте сразу. Получается невероятно ароматно, с хрустящей корочкой, нежной серединкой и тёплым яблочным акцентом — вкусно будет всем.

Ранее мы делились необычным рецептом гренок. Льем сливки и жарим именно так. Получаются как во французском кафе с идеальной корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо молока кладу в яйца майонез — гренки получаются нежнее, чем в детстве, и не черствеют
Общество
Вместо молока кладу в яйца майонез — гренки получаются нежнее, чем в детстве, и не черствеют
Гренки на молоке теперь не в почёте — лью сливки и жарю так. Получаются как во французском кафе с идеальной корочкой
Общество
Гренки на молоке теперь не в почёте — лью сливки и жарю так. Получаются как во французском кафе с идеальной корочкой
Быстрый салат с копченой курицей: рецепт без майонеза, но с дымком
Семья и жизнь
Быстрый салат с копченой курицей: рецепт без майонеза, но с дымком
Нежнейший крем для тортов: ПП-шедевр без сахара
Семья и жизнь
Нежнейший крем для тортов: ПП-шедевр без сахара
Вместо майонезных салатов — грузинская свежесть: «Газапхули» с яблоком и огурцом готовлю даже к завтраку
Общество
Вместо майонезных салатов — грузинская свежесть: «Газапхули» с яблоком и огурцом готовлю даже к завтраку
гренки
йогурт
яблоки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно
Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград
В Совфеде поставили диагноз Украине из-за амбиций Усика
Раскрыты подробности о найденном в Петербурге подростке
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.