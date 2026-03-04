Гренки как в кафе: готовятся без молока — нежнятина на йогурте с корицей и жареными яблоками, вкусно будет всем

Гренки как в кафе: готовятся без молока — нежнятина на йогурте с корицей и жареными яблоками, вкусно будет всем

Эти гренки получаются особенно мягкими внутри и румяными снаружи — без капли молока. Вместо него я добавляю в яйца натуральный йогурт и щепотку корицы. Именно йогурт делает текстуру бархатной, а вкус — нежным и слегка сливочным. А сверху — жареные на сливочном масле яблоки с лёгкой карамельной корочкой. Аромат на кухне стоит такой, будто вы в уютном кафе.

Ингредиенты: белый хлеб или батон 6–8 ломтиков, яйца 2 шт., натуральный йогурт 100 мл, сахар 1–2 ст. л. по желанию, щепотка соли, ½ ч. л. корицы, сливочное масло для яблок, 1–2 яблока, немного растительного масла для жарки.

Яйца взбейте с солью и сахаром, добавьте йогурт и корицу, перемешайте до однородности. Ломтики хлеба обмакните в смесь с двух сторон, чтобы они хорошо пропитались, но не размокли. Обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Отдельно нарежьте яблоки дольками и обжарьте их на сливочном масле 3–5 минут до мягкости и лёгкой карамелизации. Выложите горячие яблоки сверху на гренки и подавайте сразу. Получается невероятно ароматно, с хрустящей корочкой, нежной серединкой и тёплым яблочным акцентом — вкусно будет всем.

Ранее мы делились необычным рецептом гренок. Льем сливки и жарим именно так. Получаются как во французском кафе с идеальной корочкой.