04 марта 2026 в 11:00

Вместо молока кладу в яйца майонез — гренки получаются нежнее, чем в детстве, и не черствеют

Фото: D-NEWS.ru
Беру хлеб, яйца и майонез — и готовлю гренки, которые получаются нежнее, чем в детстве, и совсем не черствеют. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного перекуса. Его необычность в том, что вместо привычного молока я добавляю в яйца майонез — именно он делает гренки мягкими, пышными и с аппетитной хрустящей корочкой. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные ломтики с нежной, тающей серединкой, которые буквально тают во рту. Они настолько вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию, и даже на следующий день остаются такими же мягкими и аппетитными.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба или батона (лучше вчерашнего), 2 яйца, 2 ст. ложки майонеза, щепотка соли, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Яйца слегка взбейте с майонезом, солью и перцем до однородности. Каждый ломтик хлеба обмакните в полученную смесь с обеих сторон. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте гренки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими с любимыми добавками или просто так.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

