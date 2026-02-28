Зимняя Олимпиада — 2026
Простое постное печенье с медом: печем без усилий

В постные дни так хочется чего-то сладкого и домашнего, правда? Постное печенье без яиц и молока — это ваш спаситель: легкое, ароматное и готовится на раз-два. Соберем простые ингредиенты и начнем.

Нужны 300 г цельнозерновой муки, 100 г меда, 100 мл кукурузного масла, 100 мл яблочного сока, 1 ч. л. разрыхлителя, цедра одного лимона. Смешайте муку с разрыхлителем и цедрой, введите мед, масло и сок — замесите тесто ложкой. Слепите шарики размером с грецкий орешек, слегка приплюсните и разложите на пергаменте. Пеките при 170 градусах 18–22 минуты до хруста. Готовое постное печенье охладите — оно станет еще вкуснее на второй день.

Такой десерт подарит уют и энергию в пост. Испеките порцию и порадуйте себя и родных — успех гарантирован!

Ранее мы поделились рецептом веганских блинов на яблочном соке.

Елизавета Макаревич
