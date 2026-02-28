Зимняя Олимпиада — 2026
Постное печенье без молока: готовим за 30 минут

Постное печенье без молока: готовим за 30 минут Постное печенье без молока: готовим за 30 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите угостить близких вкусняшками во время поста, но без яиц и молока? Постное печенье станет отличным выбором — оно простое в приготовлении и всегда получается хрустящим. Давайте разберемся, как его испечь дома.

Для теста возьмите 2 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 100 г растительного масла, 100 мл воды, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и ванилин. Подготовьте тесто: соедините сыпучие ингредиенты, введите масло и воду, хорошенько вымесите руками. Раскатайте массу прямоугольником толщиной в половину сантиметра, используя формочки или стакан, вырежьте фигурки. Выложите на противень с пергаментом и пеките в духовой печи при 180C 15-20 минут до золотистости. Готовое постное печенье остудите и украсьте сахарной пудрой — оно хранится неделю в контейнере.

Такое печенье идеально для постного стола: легкое, ароматное и полезное. Попробуйте рецепт прямо сегодня — ваши домашние будут в восторге!

Ранее мы поделились рецептом быстрых постных лепешек на сковороде.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
