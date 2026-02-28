Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 00:31

Бананы и лепешки роти — все, что нужно для сладкого завтрака: рецепт лакомства к чаю и кофе

Фото: D-NEWS.ru
Бананы и лепешки роти — все, что нужно для сладкого завтрака. Этот простой рецепт лакомства к чаю и кофе станет вашим любимчиком. Потратите не больше 10 минут на приготовление этой вкуснятины.

Вам понадобится: 2 лепешки роти (можно также использовать тортильи или любые тонкие пресные лепешки), 2 спелых банана.

Рецепт: разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом. Положите одну лепешку на сковороду. Бананы очистите и нарежьте кружочками или слайсами вдоль. Быстро, пока лепешка прогревается, выложите бананы равномерным слоем поверх нее, оставляя небольшой отступ от краев. Накройте второй лепешкой и слегка прижмите лопаткой. Жарьте с нижней стороны 2–3 минуты до золотистого цвета и хрустящей корочки. Аккуратно переверните лепешку с помощью лопатки или тарелки и обжарьте вторую сторону еще 2–3 минуты. При подаче по желанию щедро полейте сгущенным молоком.

Ранее стало известно, как приготовить жареный яблочный пирог — проще шарлотки.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
