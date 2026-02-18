Этот жареный пирог готовить проще шарлотки — кладу яблоки на сковороду и заливаю жидким тестом

Этот жареный пирог готовится на раз-два, даже проще шарлотки! Кладу яблоки на сковороду и заливаю жидким тестом. Его верхушка покрывается аппетитной золотистой корочкой, а внутри он остается влажным и напоминает пудинг.

Для приготовления понадобится: 2 крупных яблока, 2 яйца, 150 мл молока или кефира, 100 г муки, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин или корица по вкусу, растительное масло для жарки.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кубиками. В миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте молоко, перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, добавьте ванилин и тщательно размешайте. В тесто вмешайте яблоки. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Вылейте все тесто, разровняйте. Жарьте на среднем огне под крышкой 6–8 минут, пока верх не схватится, а низ не подрумянится. Затем аккуратно переверните пирог с помощью тарелки и обжарьте еще 4-5 минут с другой стороны до готовности. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить банановое суфле с шоколадной глазурью — десерт для тех, кто любит «Птичье молоко».