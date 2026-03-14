14 марта 2026 в 08:45

Кладу в лунку три листочка — и кусты ломятся от плодов. Томаты завалят по самые макушки

Чтобы получить по-настоящему богатый урожай томатов, опытные огородники начинают заботиться о растениях с самой посадки. Один из проверенных народных секретов — использование обыкновенной крапивы.

Этот простой прием способен стать мощным стартом для молодой рассады. В каждую подготовленную лунку перед высадкой томата нужно положить 5–6 свежих листьев крапивы и слегка присыпать их землей. Этот слой создаст естественную прослойку между корнями рассады и жгучими листьями, предотвращая ожог, но позволяя получить всю пользу.

Крапива — это природная кладовая витаминов и микроэлементов. Разлагаясь в почве, она работает как долгоиграющее органическое удобрение, обогащая землю азотом, калием, железом и другими важными для роста веществами. Этот процесс не только питает куст, но и улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

Использование крапивы при посадке — это разумный способ дать растению запас питания прямо у корней, создавая для рассады локальную «подушку» из органики, которая, перегнивая, обеспечивает томаты доступными элементами.

Мария Левицкая
