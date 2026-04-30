Зеленский увидел риски для Украины в возможном снятии санкций с России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может выдвинуть требование о снятии санкций с ряда компаний и банков в качестве ключевого условия для заключения перемирия, передает Bloomberg. Подобный сценарий, по мнению Зеленского, представляет собой серьезный вызов и несет в себе большие риски для национальной безопасности Украины.

Зеленский подчеркнул, что Москва крайне заинтересована в восстановлении полноценной работы своих финансовых институтов. Он ожидает, что Кремль попытается использовать вопрос прекращения огня как рычаг давления на международное сообщество.

Я думаю, что Россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос о снятии санкций SWIFT, чтобы их банки могли работать, — поделился Зеленский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что единственным способом влияния на президента Украины Владимира Зеленского является выполнение задач специальной военной операции. По словам представителя Кремля, именно достижение поставленных целей позволит Москве воздействовать на украинское руководство.

