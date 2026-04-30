Российский геймер попался на краже аккаунтов в популярных играх

Геймер из Великого Новгорода попал под суд из-за кражи аккаунтов в GTA Online

Российский геймер из Великого Новгорода попался на краже аккаунтов пользователей в играх GTA Online и Roblox, сообщил Telegram-канал Mash. Он признал свою вину в суде — 19-летнему юноше назначили год ограничения свободы.

По информации канала, теперь геймер не сможет выезжать из города, ему также нужно постоянно отмечаться. Юноша скачивал вирусы и выкладывал их в описаниях к видео, где обещал гайды по прокачкам в играх. В итоге пользователи попадались и теряли свои аккаунты. Геймер их продавал — ценник начинался от 1 тыс. рублей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что блокировка Steam в России не планируется. По его словам, сервис открыт для диалога с властями и соблюдает российское законодательство.

Также в МВД России сообщили, что мошенники начали обманывать российских геймеров, выдавая себя за администраторов игровых сервисов и убеждая пройти якобы процедуру аутентификации. Злоумышленники стали писать игрокам в мессенджер Telegram и представляться сотрудниками платформы.