08 апреля 2026 в 17:29

В Госдуме ответили на вопрос о блокировке Steam

Горелкин: в России не собираются блокировать Steam

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Блокировка Steam в России не планируется, написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, сервис открыт для диалога с властями и соблюдает российское законодательство.

Мы не раз убеждались, что Steam стремится к безусловному соблюдению российских законов и выполняет все предписания Роскомнадзора по удалению противоправного контента, — резюмировал парламентарий.

Между тем глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил о необходимости активного импортозамещения в игровой индустрии, что вызвало беспокойство среди геймеров. Горелкин подчеркнул, что это не угрожает доступу к зарубежным игровым сервисам. Депутат считает, что масштабное государственное финансирование российского геймдева не требует запретов на иностранные платформы или продукты.

До этого в Великобритании Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции вынес решение о принятии к рассмотрению коллективного иска к компании Valve, которая выступает разработчиком платформы Steam. Истцы выдвинули обвинения в злоупотреблении доминирующим положением на рынке цифровой дистрибуции компьютерных игр.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

