С разработчиков Steam потребовали взыскать 69 млрд рублей

Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в Лондоне одобрил коллективный иск против разработчика платформы Steam компании Valve по делу о возможном злоупотреблении доминирующим положением на рынке цифровой дистрибуции ПК-игр, сообщает Reuters. Заявленная сумма требований по делу достигает £656 млн (около 68,8 млрд рублей).

Истцы считают, что политика сервиса Steam наносит ущерб пользователям и ограничивает конкуренцию. В рамках иска Valve обвиняют в установлении несправедливых условий для разработчиков и покупателей на платформе Steam. По мнению истцов, стандартная комиссия сервиса в размере 30% является чрезмерной и приводит к необоснованному росту цен для конечных пользователей. Предполагается, что возможный ущерб затрагивает около 14 млн пользователей Steam в Великобритании.

Инициатором коллективного иска выступила Вики Шотболт из организации Parent Zone, которая представляет интересы геймеров. Помимо размера комиссии, претензии касаются практик, которые, по утверждению истцов, ограничивают конкуренцию, включая условия, при которых пользователи, купившие игру в Steam, вынуждены приобретать дополнения и сопутствующий контент только через эту платформу.

