Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза

Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза В игре Half-Life 2 исправили проблему с движением поезда

Компания Valve представила обновление своей культовой игры Half-Life 2, говорится в патчноуте. Оно устраняет несколько ошибок, одна из которых присутствовала в игре 18 лет.

Обновление исправляет проблему с физикой движения поезда, появившуюся в 2007 году с дополнением Half-Life 2: Episode Two. Оно восстановило «исходную скорость поезда», которая соответствует «оригинальному уровню сложности».

Игрок в миссии Highway 17 должен избежать столкновения с поездом, но внесенные в Episode Two изменения сделали момент слишком сложным. Игрокам приходилось ждать проезда состава, чтобы продолжить миссию. Обновление вернуло поезду прежнюю скорость.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что продажа аккаунтов в видеоигровых сервисах не повлечет уголовного наказания, если не связана с преступным умыслом. По его словам, за продажу аккаунтов для обхода санкций ответственности быть не может. Он отметил, что эксперты обеспокоены юридической интерпретацией новых формулировок, которые могут вызвать панику среди игроков. По его мнению, это провоцирует заявления о якобы неизбежных изменениях на рынке аккаунтов.