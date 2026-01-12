Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:58

РКН пригрозил штрафами 33 операторам связи

Роскомнадзор привлечет к административной ответственности 33 оператора связи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Роскомнадзор обнаружил нарушения правил пропуска трафика у 33 операторов связи, сообщила пресс-служба ведомства. Федеральная служба намерена привлечь компании к административной ответственности за пропуск данных через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Роскомнадзор выявил у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ. В ходе проверки на сетях операторов связи доступности интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство, выявлено 35 случаев нарушения правил установки ТСПУ, — говорится в сообщении.

По данным РКН, по четырем фактам суды уже состоялись, операторам выписаны штрафы. Материалы еще по шести случаям направлены в суд, а остальных нарушителей вызывают для составления протоколов.

Штрафы за первичное нарушение для компаний могут составить от 500 тыс. до 1 млн рублей, а при повторном — до 5 млн рублей. Кроме того, за повторный пропуск трафика в обход ТСПУ должностным лицам будет грозить уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.

Ранее в РКН сообщили, что в настоящее время нет оснований для разблокировки игрового сервиса Roblox. Платформа перестала работать в начале декабря прошлого года.

Роскомнадзор
штрафы
интернет
операторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Завести двигатель в мороз: что надо делать, чтобы оживить автомобиль
Байден сменил номер телефона после одного звонка
Полиция задержала продававших поддельную технику мошенников
Весь ужин в одном блюде: пирог «Капустник» с фаршем и грибами. Сочный, ароматный и невероятно сытный
Бывший игрок «Зенита» оценил уход Лусиано в ЦСКА
Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты
Сбитый F-16 и разгром у Липцев: новости СВО к вечеру 12 января
ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей
В Германии забили тревогу из-за серьезного экономического кризиса
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.