РКН пригрозил штрафами 33 операторам связи

Роскомнадзор обнаружил нарушения правил пропуска трафика у 33 операторов связи, сообщила пресс-служба ведомства. Федеральная служба намерена привлечь компании к административной ответственности за пропуск данных через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Роскомнадзор выявил у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ. В ходе проверки на сетях операторов связи доступности интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство, выявлено 35 случаев нарушения правил установки ТСПУ, — говорится в сообщении.

По данным РКН, по четырем фактам суды уже состоялись, операторам выписаны штрафы. Материалы еще по шести случаям направлены в суд, а остальных нарушителей вызывают для составления протоколов.

Штрафы за первичное нарушение для компаний могут составить от 500 тыс. до 1 млн рублей, а при повторном — до 5 млн рублей. Кроме того, за повторный пропуск трафика в обход ТСПУ должностным лицам будет грозить уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.

Ранее в РКН сообщили, что в настоящее время нет оснований для разблокировки игрового сервиса Roblox. Платформа перестала работать в начале декабря прошлого года.