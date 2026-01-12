В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox

В настоящее время нет оснований для разблокировки игрового сервиса Roblox, сообщила РИА Новости пресс-служба Роскомнадзора. Платформа перестала работать в начале декабря прошлого года.

В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Roblox Дэвид Базуки заявил, что его компания ввела обязательную проверку возраста для всех пользователей, которые хотят воспользоваться чатами и получить расширенные возможности сервиса. Для подтверждения личности будет использована технология распознавания лица.

В свою очередь заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб призвал в кратчайшие сроки создать российский аналог Roblox после его блокировки. По его мнению, такой шаг необходим для удовлетворения потребностей детей.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox. Поводом для данного решения послужило размещение на ресурсе контента, связанного с пропагандой экстремизма, терроризма и содержащего призывы к насилию.