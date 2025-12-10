ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 11:28

В России может появиться свой Roblox

Член ОП Гриб: после блокировки Roblox в России нужна своя игровая платформа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Взамен заблокированного иностранного сервиса Roblox необходимо в кратчайшие сроки создать его российский аналог, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, комментируя поток обращений детей из-за блокировки платформы. По его мнению, перед блокировкой игры следовало вложить значительные средства и разработать собственную онлайн-площадку для отечественных проектов.

Я считаю, что если нет Roblox, то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог. Это все-таки важно для наших детей. Мы должны уважать их мнение и потребности, — сказал общественник.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox. Поводом для данного решения послужило размещение на ресурсе контента, связанного с пропагандой экстремизма, терроризма и содержащего призывы к насилию.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что возобновление доступа к онлайн-игре Roblox в России возможно при корректировке политики данной платформы. По его словам, создатели приложения обязаны гарантировать должный уровень безопасности для детей на своих серверах.

